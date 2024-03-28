Telegram навсегда заблокировал тысячи аккаунтов за призывы к терактам

Основатель "Телеграма" Павел Дуров сообщил, что мессенджер начал предотвращать призывы к терактам после жалоб пользователей. Аккаунты, которые рассылали подобного рода сообщения, заблокированы навсегда.

По словам Дурова, пользователи мессенджера стали жаловаться на сообщения с призывами к терактам четыре дня назад. Сразу же после получения этой информации специалистами "Телеграма" были применены меры для предотвращения этой активности.

"В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов", — написал Дуров в телеграм-канале.

Вместе с этим Дуров сообщил, что с 1 апреля пользователи "Телеграма" из России, Белоруссии и Украины смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Он добавил, что Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию.