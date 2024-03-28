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28 марта, 15:37

В РКН высказались об ограничении работы Telegram в России

Роскомнадзор не увидел необходимости в ограничении работы Tеlegram в России

Роскомнадзор заявил, что не видит необходимости в ограничении работы мессенджера Tеlegram на территории России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", — сказали в РКН.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал создателю Telegram Павлу Дурову обратить больше внимания на то, что его мессенджер "становится инструментом в руках террористов". При этом планов по блокировке ресурса у российских властей сейчас нет, отметил представитель Кремля.

Напомним, после трагедии в "Крокусе" оперативники ищут заказчиков, исполнителей и всех, кто мог быть связан с терактом, в чатах и каналах Telegram. В Роскомнадзоре ранее заявили, что активно следят за фейками и призывами к экстремистской деятельности в мессенджере. Так, только за последние двое суток регулятор ограничил доступ к 11 телеграм-каналам с "террористическим контентом".

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Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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