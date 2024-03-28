В РКН высказались об ограничении работы Telegram в России

Роскомнадзор заявил, что не видит необходимости в ограничении работы мессенджера Tеlegram на территории России. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", — сказали в РКН.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал создателю Telegram Павлу Дурову обратить больше внимания на то, что его мессенджер "становится инструментом в руках террористов". При этом планов по блокировке ресурса у российских властей сейчас нет, отметил представитель Кремля.