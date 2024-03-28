В России за два дня заблокировано свыше десятка телеграм-каналов с анонсами новых терактов
РКН: За два дня заблокировано 11 телеграм-каналов с анонсами новых терактов
Роскомнадзор за последние два дня заблокировал в РФ 11 телеграм-каналов, где якобы публиковались анонсы новых терактов на территории страны. Об этом заявили в ведомстве в четверг, 28 марта.
"Фиксируем создание каналов, якобы анонсирующих новые теракты. Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам", — отметили там.
В общей сложности в РКН сообщили о блокировке около 600 ресурсов с вбросами о терактах. Ранее в Кремле подчеркнули, что в РФ не планируют блокировать "Телеграм", однако его создателю Павлу Дурову необходимо внимательнее следить за мессенджером — сервис часто используется в террористических целях.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним сведениям, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек, ещё 77 остаются в больницах. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов. 24 марта боевиков отправили в СИЗО. На следующий день суд арестовал троих сообщников террористов, а 26 марта — ещё одного. Позднее СМИ сообщили, что преступники, совершая террористический акт, находились под воздействием наркотиков. Четверо исполнителей теракта не обжаловали арест.
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