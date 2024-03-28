В России за два дня заблокировано свыше десятка телеграм-каналов с анонсами новых терактов

Роскомнадзор за последние два дня заблокировал в РФ 11 телеграм-каналов, где якобы публиковались анонсы новых терактов на территории страны. Об этом заявили в ведомстве в четверг, 28 марта.

"Фиксируем создание каналов, якобы анонсирующих новые теракты. Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам", — отметили там.