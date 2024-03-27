Подростки из ДНР получают предложения взорвать школу после теракта в "Крокусе"
Подросткам из ДНР в Telegram предлагали 1,5 миллиона рублей за подрыв школы
Неизвестные в мессенджере Telegram рассылают подросткам из Донецкой Народной Республики (ДНР) предложения совершить теракты за деньги. По словам восьмиклассника из Новоазовска, странное сообщение от "левого" аккаунта пришло ему 25 марта.
"Здравствуй, <...> мы тебе готовы заплатить 1,5 миллиона рублей, чтобы ты устроил теракт в новоазовской школе № 1, место встречи скажем позже", — процитировал он неизвестных в беседе с РИА "Новости".
Такое же сообщение получили друг мальчика и ещё один ребёнок. После этого подростки решили обратиться в "Народную дружину" Мариуполя, в которой состоят. Данная организация занимается спортивно-патриотическим воспитанием молодёжи.
Смысл этого — "выманить молодую кровь", чтобы потом сделать несовершеннолетних виноватыми, пояснил старший дружинник Алексей Семенков. Движение и руководство школы № 1 связались с правоохранителями. После завершения весенних каникул, подчеркнула директор Екатерина Морозова, все сотрудники образовательного учреждения перейдут в режим повышенной бдительности.
"Администрация школы контактирует с правоохранительными органами, и они в любой момент помогут в различных ситуациях", — добавила она.
Напомним, после страшного теракта в "Крокус сити холле" россияне начали получать сообщения с предложениями совершить теракт. Как указывала руководитель "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина, большинство таких предложений поступает с территории Украины. Адресатами рассылок становятся в том числе дети, которых пытаются запугивать полной деанонимизацией. МВД уже подготовило ряд рекомендаций о том, как защитить несовершеннолетних от таких вербовщиков.
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