Мизулина: Рассылки с призывами к терактам приходят с украинских аккаунтов
Большая часть аккаунтов, с которых подросткам в РФ поступают сообщения с призывами устроить террористический акт, зарегистрирована на Украине. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале, прикрепив скриншоты переписок.
Неизвестные просят устроить теракт за вознаграждение. Скриншот © Telegram / Екатерина Мизулина
Подростки продолжают рассказывать о сообщениях от незнакомых людей, которые предлагают им совершать противоправные действия. На одном из скриншотов, прикреплённых к сообщению, неизвестный предлагает $5000 за минирование ТЦ. Заказчик говорит, что на задание отправится группа из шести человек, но сперва необходимо подъехать в назначенное место, где будут выданы оружие и рюкзак с бомбой. Как только подросток отказывается принимать участие, злоумышленник начинает угрожать ему расправой и даёт один день на размышление.
"Причём те, кто пишет сообщения, часто знают данные детей (видимо, из утёкших баз). Мы посмотрели целый ряд аккаунтов, с которых идёт такая рассылка. В подавляющем большинстве аккаунты новые, созданы на территории Украины", — заявила глава Лиги безопасного интернета, призвав блокировать таких пользователей, не вступая с ними в диалог.
Ранее Екатерина Мизулина сообщала, что подросткам в Интернете обещают денежные вознаграждения, если те устроят в своём городе террористический акт. Злоумышленники также пытаются запугивать детей тем, что у них есть вся информация о том, кому они написали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил жителей города быть предельно внимательными к своим детям.
ТАСС / Бизнес Online / Елагин Сергей