Мизулина: Рассылки с призывами к терактам приходят с украинских аккаунтов

Большая часть аккаунтов, с которых подросткам в РФ поступают сообщения с призывами устроить террористический акт, зарегистрирована на Украине. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале, прикрепив скриншоты переписок.

Подростки продолжают рассказывать о сообщениях от незнакомых людей, которые предлагают им совершать противоправные действия. На одном из скриншотов, прикреплённых к сообщению, неизвестный предлагает $5000 за минирование ТЦ. Заказчик говорит, что на задание отправится группа из шести человек, но сперва необходимо подъехать в назначенное место, где будут выданы оружие и рюкзак с бомбой. Как только подросток отказывается принимать участие, злоумышленник начинает угрожать ему расправой и даёт один день на размышление.