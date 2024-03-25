"Не ведитесь!": Россиян атакуют анонимными спам-рассылками с предложениями совершить теракт
Россиянам массово поступают анонимные сообщения с предложением совершить теракт
Россиянам в массовых масштабах стали поступать сообщения, иногда в формате спам-рассылок, в которых предлагается совершить теракт. Адресатами становятся даже дети, заявляет SHOT.
Сейчас известно, что сообщения российским пользователям отправляют в "Телеграм" со скрытых номеров. К примеру, 41-летней жительнице города Чистополя в Татарстане предложили расстрелять посетителей детской поликлиники. Мужчине из Калининграда заявили, что в спорткомплексе "Янтарный" скоро случится теракт. А 14-летняя девочка сообщила, что анонимы уговаривали её устроить стрельбу в поезде Йошкар-Ола — Москва, обещали дать оружие и заплатить. Есть данные, что подобное сейчас происходит по всей стране в больших масштабах, организаторы пытаются распространить панику. Правоохранители приступили к проверке.
На ситуацию отреагировала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Накануне она сообщила о том, что в разных регионах страны подросткам поступают предложения устроить террористический акт и призвала не поддаваться таким провокациям.
"Подростки из разных регионов продолжают присылать сообщения с предложениями совершить теракт, которые им шлют провокаторы. Не ведитесь и сразу блокируйте!!" — написала Мизулина в личном телеграм-канале.
Не поддаваться провокациям призвал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он попросил жителей города быть предельно внимательными к своим детям, которым на телефоны могут поступать сообщения от злоумышленников, предлагающих "поиграть в террористов в шутку" — ребёнка несложно обмануть. Развожаев сообщил, что подобные сообщения нужно направлять в телеграм-бот "Оборона Севастополя".
"Цель врага, как всегда, сеять панику и сбивать с толку. Уважаемые родители! Всегда знайте, с кем и о чём переписывается ваш ребёнок. К сожалению, были случаи, когда именно дети отправляли в паблики видео во время атак на город. Обязательно расскажите детям, что если тебе пишет незнакомец или, наоборот, знакомый со странными предложениями (чей аккаунт могли взломать) — в первую очередь об этом нужно сообщить родителям и не поддерживать беседу", — говорится в телеграм-канале главы Севастополя.
Напомним, что провокации от неизвестных в Сети начались после случившегося вечером 22 марта теракта в Crocus City Hall, унесшего жизни 137 человек. Пострадали ещё 182 человека, списки опубликованы тут. 24 марта было объявлено днём всероссийского траура, в этот день прошла акция в память о погибших: на здании концертного зала появилась проекция "Журавли", сопровождающаяся одноимённой песней в исполнении Муслима Магомаева. Вечером того же дня все четверо террористов, безжалостно расстреливавших посетителей "Крокуса", были арестованы.
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