"Не ведитесь!": Россиян атакуют анонимными спам-рассылками с предложениями совершить теракт

Россиянам в массовых масштабах стали поступать сообщения, иногда в формате спам-рассылок, в которых предлагается совершить теракт. Адресатами становятся даже дети, заявляет SHOT.

Сейчас известно, что сообщения российским пользователям отправляют в "Телеграм" со скрытых номеров. К примеру, 41-летней жительнице города Чистополя в Татарстане предложили расстрелять посетителей детской поликлиники. Мужчине из Калининграда заявили, что в спорткомплексе "Янтарный" скоро случится теракт. А 14-летняя девочка сообщила, что анонимы уговаривали её устроить стрельбу в поезде Йошкар-Ола — Москва, обещали дать оружие и заплатить. Есть данные, что подобное сейчас происходит по всей стране в больших масштабах, организаторы пытаются распространить панику. Правоохранители приступили к проверке.

На ситуацию отреагировала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Накануне она сообщила о том, что в разных регионах страны подросткам поступают предложения устроить террористический акт и призвала не поддаваться таким провокациям.

"Подростки из разных регионов продолжают присылать сообщения с предложениями совершить теракт, которые им шлют провокаторы. Не ведитесь и сразу блокируйте!!" — написала Мизулина в личном телеграм-канале.

Не поддаваться провокациям призвал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он попросил жителей города быть предельно внимательными к своим детям, которым на телефоны могут поступать сообщения от злоумышленников, предлагающих "поиграть в террористов в шутку" — ребёнка несложно обмануть. Развожаев сообщил, что подобные сообщения нужно направлять в телеграм-бот "Оборона Севастополя".