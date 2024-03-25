Регион

Уведомления отключены

25 марта, 09:49

Песков призвал россиян не терять бдительность из-за вербовки для терактов в Сети

Россияне должны быть в курсе возможных провокационных действий в соцсетях и быть начеку на фоне попыток агитировать людей на совершение новых террористических актов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, здесь очень многое зависит от СМИ. Я не говорю о телеграм-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех средствах массовой информации, от кого граждане получают серьёзную информацию, которой они доверяют. Нужно информировать граждан о таких провокационных действиях", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о способах противостояния вербовки в Сети.

Песков подчеркнул, что правоохранители в этом случае исполняют свои должностные обязанности, однако гражданам также следует быть внимательными и знать об угрозе таких провокаций.

"Не ведитесь!": Россиян атакуют анонимными спам-рассылками с предложениями совершить теракт
"Не ведитесь!": Россиян атакуют анонимными спам-рассылками с предложениями совершить теракт

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила, что в соцсетях вербуют несовершеннолетних, предлагая им совершать преступления. В награду злоумышленники обещают деньги или прибегают к угрозам и запугиванию, отмечая, что им известны все данные о конкретном ребёнке.

Обложка ©

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров