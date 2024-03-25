Песков призвал россиян не терять бдительность из-за вербовки для терактов в Сети

Россияне должны быть в курсе возможных провокационных действий в соцсетях и быть начеку на фоне попыток агитировать людей на совершение новых террористических актов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, здесь очень многое зависит от СМИ. Я не говорю о телеграм-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех средствах массовой информации, от кого граждане получают серьёзную информацию, которой они доверяют. Нужно информировать граждан о таких провокационных действиях", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о способах противостояния вербовки в Сети.

Песков подчеркнул, что правоохранители в этом случае исполняют свои должностные обязанности, однако гражданам также следует быть внимательными и знать об угрозе таких провокаций.