Песков призвал россиян не терять бдительность из-за вербовки для терактов в Сети
Россияне должны быть в курсе возможных провокационных действий в соцсетях и быть начеку на фоне попыток агитировать людей на совершение новых террористических актов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, здесь очень многое зависит от СМИ. Я не говорю о телеграм-каналах, тем более обезличенных. Я говорю о тех средствах массовой информации, от кого граждане получают серьёзную информацию, которой они доверяют. Нужно информировать граждан о таких провокационных действиях", — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о способах противостояния вербовки в Сети.
Песков подчеркнул, что правоохранители в этом случае исполняют свои должностные обязанности, однако гражданам также следует быть внимательными и знать об угрозе таких провокаций.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупредила, что в соцсетях вербуют несовершеннолетних, предлагая им совершать преступления. В награду злоумышленники обещают деньги или прибегают к угрозам и запугиванию, отмечая, что им известны все данные о конкретном ребёнке.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав