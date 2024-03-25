МВД предупредило о провокаторах, которые склоняют подростков к совершению терактов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM
МВД предупреждает россиян о провокаторах, которые могут склонять детей и подростков к террористической деятельности через мессенджеры. Об этом сообщила в понедельник, 25 марта, официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По её словам, злоумышленники умело выбирают жертву. С помощью соцсетей провокаторы могут свободно собирать информацию и анализировать личные страницы тех, кого можно легко склонить к преступлению. Они выбирают тех, кто демонстрирует определённые политические, религиозные или иные взгляды, но при этом "не имеет чётких личностных позиций".
"Вместе с коллегами из УБК МВД России мы подготовили ряд рекомендаций, которые помогут защитить ваших детей от пагубного влияния так называемых вербовщиков", — указала представитель МВД.
Ранее Life.ru сообщал, что россиянам в массовых масштабах стали поступать сообщения, иногда в формате спам-рассылок, в которых предлагается совершить теракт. Адресатами становятся даже дети. Как указала руководитель "Лиги безопасного Интернета" Екатерина Мизулина, большая часть таких сообщений приходит россиянам с Украины. Злоумышленники также пытаются запугивать детей тем, что у них есть вся информация о том, кому они написали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также попросил жителей города быть предельно внимательными к своим детям.