МВД предупредило о провокаторах, которые склоняют подростков к совершению терактов

МВД предупреждает россиян о провокаторах, которые могут склонять детей и подростков к террористической деятельности через мессенджеры. Об этом сообщила в понедельник, 25 марта, официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, злоумышленники умело выбирают жертву. С помощью соцсетей провокаторы могут свободно собирать информацию и анализировать личные страницы тех, кого можно легко склонить к преступлению. Они выбирают тех, кто демонстрирует определённые политические, религиозные или иные взгляды, но при этом "не имеет чётких личностных позиций".