Песков в беседе с Life.ru призвал Дурова бороться с терроризмом в Telegram

В России не будут блокировать Telegram, но его создателю и владельцу Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером, так как он часто используется в террористических целях. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков — о будущем Telegram в России. Видео © Life.ru

По словам представителя Кремля, тот факт, что мессенджер нередко используется террористами для обмена информацией, требует повышенного внимания и от Дурова — в том числе.