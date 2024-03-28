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28 марта, 06:00

Песков в беседе с Life.ru призвал Дурова бороться с терроризмом в Telegram

Песков заявил, что в России не собираются блокировать Telegram

В России не будут блокировать Telegram, но его создателю и владельцу Павлу Дурову следует внимательнее следить за мессенджером, так как он часто используется в террористических целях. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков — о будущем Telegram в России. Видео © Life.ru

По словам представителя Кремля, тот факт, что мессенджер нередко используется террористами для обмена информацией, требует повышенного внимания и от Дурова — в том числе.

"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания... Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, всё больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических", — пояснил Песков.

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Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. По последним данным, погибло 143 человека, ещё 360 пострадали. Уже 24-го всех нападавших заключили под стражу, а позднее следствие пролило свет на роль других фигурантов. Так, на следующий день суд отправил в СИЗО троих соучастников террористов, а 26 марта — ещё одного, сдавшего квартиру главарю банды. Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецслужбы продолжают расследование теракта в "Крокусе", официальные версии пока не выдвигались.

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Life.ru

Александр Юнашев
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