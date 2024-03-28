Регион

Уведомления отключены

28 марта, 19:00

Российским пользователям Telegram дадут важную функцию после волны рассылок о терактах

Дуров: Россияне в Telegram смогут ограничивать список тех, кто может писать им

С 1 апреля пользователи "Телеграма" из России, Белоруссии и Украины смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, комментируя волну сообщений русскоязычным пользователям от незнакомцев с призывами к терактам.

"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для ещё более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Он добавил, что "Телеграм" не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию.

В РКН высказались об ограничении работы Telegram в России
В РКН высказались об ограничении работы Telegram в России

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал создателю "Телеграма" Павлу Дурову обратить больше внимания на то, что его мессенджер "становится инструментом в руках террористов". При этом планов по блокировке ресурса у российских властей сейчас нет, отметил представитель Кремля.

После трагедии в "Крокусе" оперативники ищут заказчиков, исполнителей и всех, кто мог быть связан с терактом, в чатах и каналах "Телеграма". В Роскомнадзоре ранее заявили, что активно следят за фейками и призывами к экстремистской деятельности в мессенджере. Так, только за последние двое суток регулятор ограничил доступ к 11 телеграм-каналам с "террористическим контентом".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
  • Новости
  • Павел Дуров
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров