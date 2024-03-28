Российским пользователям Telegram дадут важную функцию после волны рассылок о терактах
Дуров: Россияне в Telegram смогут ограничивать список тех, кто может писать им
С 1 апреля пользователи "Телеграма" из России, Белоруссии и Украины смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, комментируя волну сообщений русскоязычным пользователям от незнакомцев с призывами к терактам.
"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для ещё более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", — написал Дуров в своём телеграм-канале.
Он добавил, что "Телеграм" не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал создателю "Телеграма" Павлу Дурову обратить больше внимания на то, что его мессенджер "становится инструментом в руках террористов". При этом планов по блокировке ресурса у российских властей сейчас нет, отметил представитель Кремля.
После трагедии в "Крокусе" оперативники ищут заказчиков, исполнителей и всех, кто мог быть связан с терактом, в чатах и каналах "Телеграма". В Роскомнадзоре ранее заявили, что активно следят за фейками и призывами к экстремистской деятельности в мессенджере. Так, только за последние двое суток регулятор ограничил доступ к 11 телеграм-каналам с "террористическим контентом".
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