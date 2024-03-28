Российским пользователям Telegram дадут важную функцию после волны рассылок о терактах

С 1 апреля пользователи "Телеграма" из России, Белоруссии и Украины смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Об этом рассказал основатель мессенджера Павел Дуров, комментируя волну сообщений русскоязычным пользователям от незнакомцев с призывами к терактам.

"С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для ещё более эффективной фильтрации нежеланных сообщений", — написал Дуров в своём телеграм-канале.

Он добавил, что "Телеграм" не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал создателю "Телеграма" Павлу Дурову обратить больше внимания на то, что его мессенджер "становится инструментом в руках террористов". При этом планов по блокировке ресурса у российских властей сейчас нет, отметил представитель Кремля.