Дуров назвал количество пользователей Telegram и его стоимость

Telegram собрал около 900 миллионов пользователей по всему миру и зарабатывает сотни миллионов долларов на рекламе и платной подписке, заявил владелец мессенджера Павел Дуров газете Financial Times.

"Telegram насчитывает 900 млн пользователей и приближается к прибыльности, в то время как компания приближается к потенциальному IPO", — передаёт издание слова Дурова.

Там подчеркнули, что мессенджер стал одним из самых популярных приложений в мире, а также стал в разы прибыльнее после внедрения рекламы и Telegram Premium. Сам Дуров рассказал, что потенциальные инвесторы оценили компанию в 30 миллиардов долларов, подчеркнув, что сейчас не планирует продавать платформу. Он предположил, что приложение может стать прибыльным сервисом уже в этом году, отметив, что запуск платной подписки дал мощный толчок к самоокупаемости.