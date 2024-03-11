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11 марта, 15:36

Дуров назвал количество пользователей Telegram и его стоимость

Дуров: Число пользователей Telegram по всему миру достигло 900 миллионов

Число пользователей Telegram достигло 900 миллионов. Обложка © Shutterstock / New Africa

Число пользователей Telegram достигло 900 миллионов. Обложка © Shutterstock / New Africa

Telegram собрал около 900 миллионов пользователей по всему миру и зарабатывает сотни миллионов долларов на рекламе и платной подписке, заявил владелец мессенджера Павел Дуров газете Financial Times.

"Telegram насчитывает 900 млн пользователей и приближается к прибыльности, в то время как компания приближается к потенциальному IPO", — передаёт издание слова Дурова.

Там подчеркнули, что мессенджер стал одним из самых популярных приложений в мире, а также стал в разы прибыльнее после внедрения рекламы и Telegram Premium. Сам Дуров рассказал, что потенциальные инвесторы оценили компанию в 30 миллиардов долларов, подчеркнув, что сейчас не планирует продавать платформу. Он предположил, что приложение может стать прибыльным сервисом уже в этом году, отметив, что запуск платной подписки дал мощный толчок к самоокупаемости.

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А ранее на Украине признали бессилие перед Telegram. Совет национальной безопасности и обороны Киева посчитал невозможной блокировку мессенджера на территории страны. Кроме того, там отметили, что чтение информационных каналов в приложении не представляет опасности, однако другое дело — пересылка документов.

Александра Мышляева
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