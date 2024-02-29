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29 февраля, 04:52

На Украине признали бессилие перед Telegram

СНБО Украины счёл невозможной блокировку Telegram на территории страны

Совет национальной безопасности и обороны Украины считает блокировку мессенджера Telegram на территории страны невозможной. Об этом в соцсетях написал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, чтение информационных каналов в приложении не представляет опасности. Другое дело — пересылка с помощью мессенджера важных документов. Достаточно исключить подобную практику, чтобы избежать проблем, написал он в телеграм-канале.

"Запретить или заблокировать Telegram на Украине невозможно, и сейчас этот вопрос так не стоит. И вообще, нужно разделять контент в Telegram, который люди читают, а также общение в Telegram между собой", — заявил Коваленко.

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Призывы заблокировать Telegram из-за якобы угрозы для нацбезопасности звучат на Украине не впервые. В ноябре прошлого года такое предложение озвучил глава СНБО Незалежной Алексей Данилов, а в феврале 2024-го его идею повторил представитель ГУР Андрей Юзов.

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Илья Пушкарев
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