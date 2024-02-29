На Украине признали бессилие перед Telegram

Совет национальной безопасности и обороны Украины считает блокировку мессенджера Telegram на территории страны невозможной. Об этом в соцсетях написал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, чтение информационных каналов в приложении не представляет опасности. Другое дело — пересылка с помощью мессенджера важных документов. Достаточно исключить подобную практику, чтобы избежать проблем, написал он в телеграм-канале.

"Запретить или заблокировать Telegram на Украине невозможно, и сейчас этот вопрос так не стоит. И вообще, нужно разделять контент в Telegram, который люди читают, а также общение в Telegram между собой", — заявил Коваленко.