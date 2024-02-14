"Угроза нацбезопасности": Украинская разведка испугалась Telegram

Мессенджер Telegram угрожает информационной безопасности Украины. Такое мнение выразил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны страны Андрей Юзов.

"Речь идёт не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопрос к самой платформе. <...> На этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдёт", — отметил он в ходе брифинга.

По словам Юзова, Киев старается выстраивать коммуникацию с администрацией мессенджера, но это сложно.

"Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путём создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы ещё действительно много", — сказал Юзов.

Отметим, что в ноябре 2023 года заблокировать Telegram в Незалежной призывал глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, мессенджер используют агенты влияния, продвигающие "соответствующие нарративы" по указаниям заинтересованных лиц.