Украинцы просят Зеленского запретить Telegram

Петиция с требованием запретить Telegram на Украине появилась на сайте Владимира Зеленского. Автор документа считает, что мессенджер представляет угрозу для национальной безопасности страны. Свои подписи под предложением за сутки поставили 504 человека.

В петиции сказано, что создателем онлайн-платформы является россиянин Павел Дуров, который "сотрудничает" с Кремлём и ФСБ. Кроме того, мессенджером пользуются многие солдаты ВСУ, передавая важную информацию "прямо в руки врага". А анонимные Telegram-каналы и вовсе разводят среди украинцев неконтролируемую панику, считает составитель документа.

"Обращаюсь к Владимиру Зеленскому с инициативой полной блокировки Telegram на территории Украины. Ведь это мобильное приложение несёт в себе серьёзные риски для госбезопасности", — гласит текст.