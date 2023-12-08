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7 декабря, 21:28

Украинцы просят Зеленского запретить Telegram

Петицию с призывом запретить Telegram на Украине уже подписало 500 человек

Петиция с требованием запретить Telegram на Украине появилась на сайте Владимира Зеленского. Автор документа считает, что мессенджер представляет угрозу для национальной безопасности страны. Свои подписи под предложением за сутки поставили 504 человека.

В петиции сказано, что создателем онлайн-платформы является россиянин Павел Дуров, который "сотрудничает" с Кремлём и ФСБ. Кроме того, мессенджером пользуются многие солдаты ВСУ, передавая важную информацию "прямо в руки врага". А анонимные Telegram-каналы и вовсе разводят среди украинцев неконтролируемую панику, считает составитель документа.

"Обращаюсь к Владимиру Зеленскому с инициативой полной блокировки Telegram на территории Украины. Ведь это мобильное приложение несёт в себе серьёзные риски для госбезопасности", — гласит текст.

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Ранее возможности пользоваться мессенджерами WhatsApp, Telegram лишили членов французского кабмина. По мнению премьера страны Элизабет Борн, перечисленные приложения не являются безопасными.

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Илья Пушкарев
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