Премьер Франции Борн запретила членам кабмина пользоваться WhatsApp и Telegram

Членам кабмина Франции запретили пользоваться мессенджерами WhatsApp, Telegram и Signal. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на соответствующий циркуляр, подписанный премьер-министром республики Элизабет Борн.

Согласно документам, все министры в срок до 8 декабря должны удалить со своих гаджетов приложения, позволяющие обмен сообщениями. Это касается не только тех программ, что были одобрены Национальным агентством безопасности информационных систем (ANSSI).

"Основные сервисы для обмена мгновенными сообщениями играют всё более важную роль в нашем повседневном общении. Однако эти цифровые инструменты не лишены недостатков безопасности", — сказано в циркуляре.

Предполагается, что члены правительства Франции перейдут на использование французского мессенджера Olvid, который в документе назван "единственной платформой для обмена сообщениями, получившей сертификат безопасности от ANSSI". Им можно пользоваться без сим-карты и номера телефона.