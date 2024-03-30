Политолог придумал, как можно обезопасить Telegram с помощью "Госуслуг"
Политолог Сипров: Регистрация в Telegram через "Госуслуги" обезопасит мессенджер
Использование мессенджера Telegram для организации теракта в "Крокус сити холле" требует принятия серьёзных мер реагирования, призванных обезопасить платформу. Своими соображениями на этот счёт поделился политолог Вадим Сипров.
Эксперт напомнил, что Telegram стал очень успешной коммуникационной площадкой, функционал которой привлекает всех: от сотрудников спецслужб до преступников. За годы существования мессенджер зарекомендовал себя с лучшей стороны, но в нынешней ситуации российским властям необходимо задуматься о включении элементов цензуры в этот и аналогичные ему проекты.
"Например, можно внедрить на территории РФ регистрацию через "Госуслуги", которая могла бы помочь идентифицировать пользователей в случае необходимости и отсечь значительное количество недобросовестных пользователей", — предложил политолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ранее исполнители чудовищного теракта в подмосковном "Крокус сити холле" сообщили, что общались с кураторами через Telegram. А после трагедии пользователи мессенджера стали получать рассылки с предложением повторить кровавую бойню за деньги. Кремль пообещал не блокировать платформу, обратившись к её создателю с просьбой тщательнее следить за своим детищем. В ответ Telegram произвёл блокировку десятков тысяч аккаунтов, связанных с призывами к терактам.
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