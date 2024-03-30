Политолог придумал, как можно обезопасить Telegram с помощью "Госуслуг"

Эксперт напомнил, что Telegram стал очень успешной коммуникационной площадкой, функционал которой привлекает всех: от сотрудников спецслужб до преступников. За годы существования мессенджер зарекомендовал себя с лучшей стороны, но в нынешней ситуации российским властям необходимо задуматься о включении элементов цензуры в этот и аналогичные ему проекты.