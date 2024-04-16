Такер Карлсон опубликовал первый пост в своём новом Telegram-канале

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал приветственный пост в своём телеграм-канале Tucker Carlson Network (TCN). Он отметил, что это единственный официальный канал в мессенджере, который принадлежит его компании и управляется ею.

"Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона! Это единственный канал в Telegram, который принадлежит и управляется Tucker Carlson Nerwork. Когда вы подписываетесь на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, заинтересованных в правде, неподкупности и честной дискуссии", — написал журналист.

Второй пост на канале — интервью с журналистом из США Алексом Джонсом, который в Штатах известен как конспиролог, отрицавший стрельбу в школе в Сэнди-Хук. Под видеозаписью Карлсон отметил, что это один из лучших материалов редакции, который зрители могли пропустить.