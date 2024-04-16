Такер Карлсон опубликовал первый пост в своём новом Telegram-канале
Такер Карлсон. Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал приветственный пост в своём телеграм-канале Tucker Carlson Network (TCN). Он отметил, что это единственный официальный канал в мессенджере, который принадлежит его компании и управляется ею.
"Добро пожаловать на совершенно новый Telegram-канал TCN, где вы будете получать самые последние новости, закулисные материалы и эксклюзивный контент от Такера Карлсона! Это единственный канал в Telegram, который принадлежит и управляется Tucker Carlson Nerwork. Когда вы подписываетесь на этот канал, вы присоединяетесь к сообществу единомышленников, заинтересованных в правде, неподкупности и честной дискуссии", — написал журналист.
Второй пост на канале — интервью с журналистом из США Алексом Джонсом, который в Штатах известен как конспиролог, отрицавший стрельбу в школе в Сэнди-Хук. Под видеозаписью Карлсон отметил, что это один из лучших материалов редакции, который зрители могли пропустить.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что дал интервью Карлсону. По его словам, оно выйдет совсем скоро и в непривычном для него видеоформате. Тогда же Дуров анонсировал запуск телеграм-канала американского журналиста.