Карлсон обвинил власти США в сливе данных о его встрече со Сноуденом в Москве

Известный американский журналист Такер Карлсон уличил правительство США в обнародовании данных о его встрече с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом во время визита в Москву. Он рассказал в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману о том, что эти сведения были слиты вопреки его интересам.

"Сноуден [просил], чтобы никто не знал, что мы встретились <...> Единственная причина, по которой я вам это рассказываю: [американский портал] Semafor обнародовал информацию, которую получил от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств... в якобы свободной стране", — сообщил Карлсон.