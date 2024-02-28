Карлсон обвинил власти США в сливе данных о его встрече со Сноуденом в Москве
Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru
Известный американский журналист Такер Карлсон уличил правительство США в обнародовании данных о его встрече с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом во время визита в Москву. Он рассказал в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману о том, что эти сведения были слиты вопреки его интересам.
"Сноуден [просил], чтобы никто не знал, что мы встретились <...> Единственная причина, по которой я вам это рассказываю: [американский портал] Semafor обнародовал информацию, которую получил от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств... в якобы свободной стране", — сообщил Карлсон.
Журналист вспомнил о том, что несколько лет назад, во время его визита в КНДР, у него начались проблемы с телефоном, а в ходе разговора с источником в Совете по нацбезопасности США он узнал: его смартфон отслеживается южнокорейским правительством.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Стоит отметить, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. Он полагает, что в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а ролик им такую возможность даёт.