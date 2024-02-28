"Если покажетесь любезным": Карлсона пугали задержанием в США за интервью с Путиным

Экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон признался, что адвокаты предостерегали его от любезностей в отношении президента России Владимира Путина. Как заявил журналист в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, его пугали возможным задержанием по возвращении в Соединённые Штаты после интервью с российским лидером.

Карлсон рассказал, что перед поездкой в Россию он посоветовался со своими адвокатами, которые также работают на одну из крупнейших юридических фирм. Специалисты сообщили ему, что американские власти могут задержать его за нарушение санкций, если тот окажет слишком много любезностей своему собеседнику. Это "взбесило" бывшего ведущего Fox News, и он обратился к главному адвокату.