"Если покажетесь любезным": Карлсона пугали задержанием в США за интервью с Путиным
Карлсон заявил, что его пугали задержанием в США за интервью с Путиным
Американский журналист Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru
Экс-хедлайнер Fox News Такер Карлсон признался, что адвокаты предостерегали его от любезностей в отношении президента России Владимира Путина. Как заявил журналист в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, его пугали возможным задержанием по возвращении в Соединённые Штаты после интервью с российским лидером.
Карлсон рассказал, что перед поездкой в Россию он посоветовался со своими адвокатами, которые также работают на одну из крупнейших юридических фирм. Специалисты сообщили ему, что американские власти могут задержать его за нарушение санкций, если тот окажет слишком много любезностей своему собеседнику. Это "взбесило" бывшего ведущего Fox News, и он обратился к главному адвокату.
"Сказал: <…> много будет зависеть от вопросов, которые вы зададите Путину, если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернётесь", — заявил журналист, подчеркнув, что в России он не ощущал какой-либо угрозы для себя.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Стоит отметить, что оно мгновенно набрало популярность в Сети. Впоследствии российский лидер объяснил, с чем это связано. Он полагает, что в мире хотят познакомиться с альтернативной точкой зрения, а ролик им такую возможность даёт.