Дуров: Apple и Google оказывают на Telegram больше давления, чем власти стран

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что корпорации Apple и Google оказывают на его мессенджер ещё большее давление, чем власти различных стран. А при несоблюдении их "правил" компании грозятся удалить приложение из магазинов.

"Я бы сказал, что наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре всё, что вы можете прочитать на своём смартфоне", — заявил бизнесмен в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Американские корпорации очень ясно дают понять, что нужно соблюдать их так называемые правила. Дуров подчеркнул, что если этого не делать, то они удалят Telegram из магазинов для скачивания на устройства.

При этом Дуров рассказал и об угрозах со стороны представителей обеих партий США после штурма Капитолия в январе 2021 года. Так, от демократов пришло письмо с требованием предоставить все данные касательно беспорядков. Там же отмечалось, что неподчинение запросу станет нарушением американской конституции.

Республиканская партия через две недели после этого прислала письмо, в котором объясняла, что выдача данных демократам повлечёт за собой нарушение конституции.

"Таким образом, мы получили два письма, из которых следовало: что бы мы ни сделали, это станет нарушением конституции США", — добавил Дуров.