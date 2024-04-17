"Три больших парня": Дуров рассказал, как дал отпор банде грабителей в США

Российский бизнесмен Павел Дуров объяснил решение обосноваться в ОАЭ, несмотря на изначальные планы перебраться в Сан-Франциско. По словам основателя Telegram, всё дело в нападении банды грабителей, которые навсегда отбили у миллиардера желание стать жителем США.

Разработчик мессенджера напомнил, что когда-то "кремниевая долина" казалась ему идеальным местом для работы. Всё изменил случай с ограблением — первым и единственным в жизни, признался Дуров. Пережитое оставило в памяти неизгладимые впечатления.

"Три больших парня попытались вырвать у меня из рук телефон. Я в этот момент твитил о том, что только что встретился с основателем Twitter", — рассказал программист в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, уточнив, что смог отстоять имущество.