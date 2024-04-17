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17 апреля, 13:57

Политолог заметил сходство в мышлении Путина и Дурова в громких интервью Такеру Карлсону

Политолог Сипров: И Путин, и Дуров оказались Карлсону идейно близкими

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото © VK / Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров. Фото © VK / Павел Дуров

Американский журналист Такер Карлсон не останавливается на достигнутом и после интервью с президентом России Владимиром Путиным выбрал следующим собеседником российского предпринимателя и основателя Telegram — Павла Дурова. Основная цель журналиста — собрать всех единомышленников по всему миру, считает политолог Вадим Сипров. По его мнению, оба интервью говорят об одинаковом взгляде на мир.

"По крайней мере, оба они — последовательные сторонники сохранения базовых свобод и ценностей традиционного капиталистического общества, а именно свободы слова, мысли, распространения информации и неприкосновенности частной жизни — всего того, что не вписывается в повестку радикальных глобалистов", — объяснил эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Сипров обратил внимание на то, что журналист поплатился карьерой на популярном телеканале, пока отстаивал эти ценности, а Дуров ощутил в полной мере не только давление государства, но и глобальных цифровых корпораций. Он назвал самой важной частью интервью неожиданную позицию Дурова. По мнению политолога, тот показал, что свободолюбие — это часть культурного кода россиян, и она "проявится где угодно — хоть в США, хоть в ОАЭ".

Полная версия интервью Путина журналисту Такеру Карлсону на русском языке
Полная версия интервью Путина журналисту Такеру Карлсону на русском языке

Накануне, 16 апреля, Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который в феврале беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Бизнесмен признался, что его отпугивают страны, спецслужбы которых проявляют к мессенджеру Telegram чрезмерное внимание. США в этом плане потеряли сразу несколько очков. Например, ФБР однажды даже пыталось завербовать одного из сотрудников Дурова. А ещё в США на миллиардера впервые напали грабители. Но и это не всё — американские корпорации оказывают на мессенджер колоссальное давление.

Каринэ Гевондян
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