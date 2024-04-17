Политолог заметил сходство в мышлении Путина и Дурова в громких интервью Такеру Карлсону

Американский журналист Такер Карлсон не останавливается на достигнутом и после интервью с президентом России Владимиром Путиным выбрал следующим собеседником российского предпринимателя и основателя Telegram — Павла Дурова. Основная цель журналиста — собрать всех единомышленников по всему миру, считает политолог Вадим Сипров. По его мнению, оба интервью говорят об одинаковом взгляде на мир.

"По крайней мере, оба они — последовательные сторонники сохранения базовых свобод и ценностей традиционного капиталистического общества, а именно свободы слова, мысли, распространения информации и неприкосновенности частной жизни — всего того, что не вписывается в повестку радикальных глобалистов", — объяснил эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".