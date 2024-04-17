Политолог заметил сходство в мышлении Путина и Дурова в громких интервью Такеру Карлсону
Политолог Сипров: И Путин, и Дуров оказались Карлсону идейно близкими
Основатель Telegram Павел Дуров. Фото © VK / Павел Дуров
Американский журналист Такер Карлсон не останавливается на достигнутом и после интервью с президентом России Владимиром Путиным выбрал следующим собеседником российского предпринимателя и основателя Telegram — Павла Дурова. Основная цель журналиста — собрать всех единомышленников по всему миру, считает политолог Вадим Сипров. По его мнению, оба интервью говорят об одинаковом взгляде на мир.
"По крайней мере, оба они — последовательные сторонники сохранения базовых свобод и ценностей традиционного капиталистического общества, а именно свободы слова, мысли, распространения информации и неприкосновенности частной жизни — всего того, что не вписывается в повестку радикальных глобалистов", — объяснил эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Сипров обратил внимание на то, что журналист поплатился карьерой на популярном телеканале, пока отстаивал эти ценности, а Дуров ощутил в полной мере не только давление государства, но и глобальных цифровых корпораций. Он назвал самой важной частью интервью неожиданную позицию Дурова. По мнению политолога, тот показал, что свободолюбие — это часть культурного кода россиян, и она "проявится где угодно — хоть в США, хоть в ОАЭ".
Накануне, 16 апреля, Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который в феврале беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным. Бизнесмен признался, что его отпугивают страны, спецслужбы которых проявляют к мессенджеру Telegram чрезмерное внимание. США в этом плане потеряли сразу несколько очков. Например, ФБР однажды даже пыталось завербовать одного из сотрудников Дурова. А ещё в США на миллиардера впервые напали грабители. Но и это не всё — американские корпорации оказывают на мессенджер колоссальное давление.