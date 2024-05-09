"Не бросит": В предстоящем визите Путина в Китай увидели тревожный сигнал для Запада
L’Express: Визит Путина в Пекин подтверждает, что Китай не бросит Россию
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin
Китай не станет отказываться от тесных отношений с Россией в угоду Западу, а предстоящая поездка главы государства Владимира Путина в Пекин станет очередным тому подтверждением. Такое мнение высказала директор программы "Международные отношения" Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье.
"Тесные отношения между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным означают, что Китай будет продолжать работать со своим российским партнёром. Владимир Путин, например, готовится приехать в Пекин. Китай посылает Западу очень чёткий сигнал: он не бросит Путина, не последует политике изоляции России, навязанной европейцами", — заявила она в интервью французскому изданию L’Express.
Эксперт уверена, что Китай ни за что не пожертвует своим сотрудничеством с Москвой, а западным странам пора признать то, что их влияние на Пекин весьма ограничено.
Напомним, что в конце апреля Путин официально анонсировал поездку в КНР. Тогда глава государства отметил, что она планируется в мае. При этом точной даты и других деталей президент не назвал. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин в ходе визита в Поднебесную затронет вопросы международной безопасности.