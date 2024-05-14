В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина в Китае

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут неформальные переговоры в Китае 16 мая, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, сначала лидеры побеседуют один на один, прогуляются по парку рядом с дворцом, а затем состоится неформальный ужин с участием некоторых представителей делегаций.

"Это совершенно узкий будет формат. Весьма существенно, что мы пригласили поучаствовать в этой программе нового министра обороны [Андрея] Белоусова, который вместе с [главой МИД Сергеем] Лавровым и со мной будет участвовать в этой сверхузкой встрече <...> Также <...> мы включили в делегацию и секретаря Совета безопасности [Сергея] Шойгу. Он также будет в составе "1+4", — добавил Ушаков.

По словам помощника президента, приоритетной темой переговоров Путина и Си Цзиньпина будет торгово-экономическое сотрудничество, однако лидеры также обсудят обстановку на Украине, Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, сотрудничество Москвы и Пекина в ООН и БРИКС. Кроме того, в КНР с докладами выступят возглавляющие от Москвы межправительственные комиссии вице-премьеры Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко и Виталий Савельев.

Также ожидается, что президент откроет в Харбине IV Российско-китайский форум по межрегиональному сотрудничеству и VIII Российско-китайское Экспо. К слову, в последнем мероприятии примут участие более 20 глав регионов РФ. По словам помощника главы государства Максима Орешкина, будут подписаны межрегиональные соглашения. Экспозицию Путину покажет Мантуров.

Помимо того, глава государства пообщается со студентами и преподавателями местного политехнического университета. А ещё Путин посетит православный храм и возложит цветы к памятнику советским воинам, освобождавшим город в годы Второй мировой войны.