Глава правительства Малайзии подтвердил, что скоро страна вступит в БРИКС
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Обложка ТАСС / EPA / POOL / FRANCK ROBICHON
Малайзия скоро приступит к официальному процессу вступления в организацию БРИКС. Об этом сообщил глава правительства страны Анвар Ибрагим.
"Мы приняли решение [по этому вопросу]. Мы начнём скоро проходить официальные процедуры. <…>. Сейчас мы ожидаем финальных результатов, ответа от правительства ЮАР", — заявил он в беседе с китайским порталом Guancha.
Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о желании сразу нескольких десятков государств стать членами БРИКС. Он уточнил, что среди них есть такие крупные и важные в регионе страны, как Таиланд, Вьетнам и другие.