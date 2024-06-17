Глава правительства Малайзии подтвердил, что скоро страна вступит в БРИКС

Малайзия скоро приступит к официальному процессу вступления в организацию БРИКС. Об этом сообщил глава правительства страны Анвар Ибрагим.

"Мы приняли решение [по этому вопросу]. Мы начнём скоро проходить официальные процедуры. <…>. Сейчас мы ожидаем финальных результатов, ответа от правительства ЮАР", — заявил он в беседе с китайским порталом Guancha.