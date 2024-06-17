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17 июня, 13:52

Глава правительства Малайзии подтвердил, что скоро страна вступит в БРИКС

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Обложка ТАСС / EPA / POOL / FRANCK ROBICHON

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Обложка ТАСС / EPA / POOL / FRANCK ROBICHON

Малайзия скоро приступит к официальному процессу вступления в организацию БРИКС. Об этом сообщил глава правительства страны Анвар Ибрагим.

"Мы приняли решение [по этому вопросу]. Мы начнём скоро проходить официальные процедуры. <…>. Сейчас мы ожидаем финальных результатов, ответа от правительства ЮАР", заявил он в беседе с китайским порталом Guancha.

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Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о желании сразу нескольких десятков государств стать членами БРИКС. Он уточнил, что среди них есть такие крупные и важные в регионе страны, как Таиланд, Вьетнам и другие.

Юрий Лысенко
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