В Турции увидели манифест БРИКС в словах Путина о неделимой системе безопасности

БРИКС в скором будущем предложит миру мощную политическую альтернативу не оправдавшей себя структуре безопасности Совбеза ООН. Заявление президента России Владимира Путина на эту тему можно считать манифестом. Такое мнение выразил турецкий аналитик Энгин Озер.

"Гегемонистская структура [Совета Безопасности ООН], сложившаяся после Ялтинской конференции и краха концепции безопасности, не смогла обеспечить мир и стабильность во всём мире. Тот факт, что Индия, которая охватывает примерно 20% населения мира, и ни одна мусульманская страна до сих пор не представлены ​​в Совете Безопасности ООН, вызывает сомнения в том, насколько справедливым может быть этот институт", — цитирует эксперта РИА "Новости".

Аналитик добавил, что призыв Путина по поводу создания неделимой системы безопасности на площадке ООН откроет новые возможности государствам с неразвитыми представительствами, в том числе Индии и Бразилии. БРИКС и члены Движения неприсоединения (международная организация, в которой состоят 120 стран, объединённые принципом неприсоединения к военным альянсам. — Прим. Life.ru) репрезентируют более половины населения планеты, поэтому их стремление создать собственные региональные и независимые от влияния внерегиональных держав институты безопасности вполне естественно, "особенно в Евразии и Африке", пояснил он.

По мнению Озера, недостатки текущей структуры безопасности хорошо демонстрирует то, как Евросоюз применяет собственные правила, чтобы осуждать страны, которые не состоят в объединении. В свою очередь БРИКС сейчас занимается созданием новой валюты для борьбы с иностранными финансовыми операциями в экономике членов организации, которые в XXI веке имеют даже большее значение, чем военные действия. И если пока что можно предполагать, что БРИКС создаёт только видимость экономического единства, то призыв Владимира Путина в определённой степени является манифестом. Сейчас всё выглядит так, что БРИКС вскоре предложит миру сильную альтернативу неэффективной структуре безопасности и обретёт политическую идентичность, подытожил аналитик.