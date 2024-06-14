Путин: Россия должна проработать собственную систему безопасности в Евразии

Москва должна проработать собственную систему равной и неделимой безопасности в Евразии. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня.

По его словам, Россия наблюдает крушение системы евро-атлантической безопасности и её необходимо создавать заново. Для этого Москве вместе с союзниками нужно изучить варианты и предложить их для международного обсуждения.

"Такое поручение было дано в Послании Федеральному собранию. Речь идёт о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития", — отметил президент РФ.

При этом, как подчеркнул глава государства, необходимо, чтобы система евразийской безопасности была открыта для всех государств региона, в частности для стран – участниц НАТО.