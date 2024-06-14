ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 10:10

Путин: Россия должна проработать собственную систему безопасности в Евразии

Москва должна проработать собственную систему равной и неделимой безопасности в Евразии. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ в пятницу, 14 июня.

По его словам, Россия наблюдает крушение системы евро-атлантической безопасности и её необходимо создавать заново. Для этого Москве вместе с союзниками нужно изучить варианты и предложить их для международного обсуждения.

"Такое поручение было дано в Послании Федеральному собранию. Речь идёт о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития", — отметил президент РФ.

При этом, как подчеркнул глава государства, необходимо, чтобы система евразийской безопасности была открыта для всех государств региона, в частности для стран – участниц НАТО.

Путин: РФ заинтересована в развитии в ООН диалога по неделимой безопасности
Путин: РФ заинтересована в развитии в ООН диалога по неделимой безопасности

В ходе встречи Путин также отметил, что в конце прошлого века у мира был уникальный шанс построить надёжную и справедливую систему безопасности. По словам президента РФ, Москва была на это настроена, однако Запад счёл по-другому.

Обложка ©

Life.ru

Никита Осипов
  • Новости
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров