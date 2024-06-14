Путин: У мира был шанс построить систему безопасности, но Запад счёл по-другому

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в конце прошлого века у мира был уникальный шанс построить надёжную и справедливую систему безопасности. Российский лидер указал, что Москва была на это настроена, но Запад счёл по-другому.

"У мирового сообщества был уникальный шанс построить надёжный, справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось не так уж и много: простая способность слушать мнения всех заинтересованных сторон, взаимная готовность их учитывать. Наша страна была настроена именно на такую конструктивную работу", — сказал Путин на встрече с руководством российского внешнеполитического ведомства.

Однако, как указал глава государства, возобладал другой подход: западные державы во главе с США сочли, что они победили в холодной войне и вправе самостоятельно определять, как следует обустроить мир. Также Путин заметил, что Россия постоянно указывала на ошибочность курса Запада, не просто критиковала, а предлагала решения.