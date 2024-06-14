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14 июня, 09:28

"Как прежде уже не будет": Путин указал на меняющийся мир в начале своей речи в МИД

Путин в МИД заявил, что мир меняется и уже не будет прежним

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел в здании ведомства на Смоленской площади. В начале своего выступления глава государства дал оценку ситуации в мире. По словам Путина, меняющиеся реалии требуют от России концентрации.

Путин указал на меняющийся мир в начале своей речи в МИД. Видео © Life.ru

"Как прежде уже не будет: ни в глобальной экономике, ни в политике. Всё больше государств стремится к укреплению суверенности, самоидентичности", — указал президент.

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Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков раскрыли Life.ru детали встречи Путина с руководством МИД РФ. На мероприятие приглашены почти 100 журналистов, в том числе из недружественных стран. За последний год представителей таких СМИ звали на официальные мероприятия всего несколько раз, и последний — инаугурация президента в мае.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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