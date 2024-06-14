"Как прежде уже не будет": Путин указал на меняющийся мир в начале своей речи в МИД
Путин в МИД заявил, что мир меняется и уже не будет прежним
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел в здании ведомства на Смоленской площади. В начале своего выступления глава государства дал оценку ситуации в мире. По словам Путина, меняющиеся реалии требуют от России концентрации.
Путин указал на меняющийся мир в начале своей речи в МИД. Видео © Life.ru
"Как прежде уже не будет: ни в глобальной экономике, ни в политике. Всё больше государств стремится к укреплению суверенности, самоидентичности", — указал президент.
Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков раскрыли Life.ru детали встречи Путина с руководством МИД РФ. На мероприятие приглашены почти 100 журналистов, в том числе из недружественных стран. За последний год представителей таких СМИ звали на официальные мероприятия всего несколько раз, и последний — инаугурация президента в мае.
Life.ru