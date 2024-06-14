"Как прежде уже не будет": Путин указал на меняющийся мир в начале своей речи в МИД

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел в здании ведомства на Смоленской площади. В начале своего выступления глава государства дал оценку ситуации в мире. По словам Путина, меняющиеся реалии требуют от России концентрации.

Путин указал на меняющийся мир в начале своей речи в МИД. Видео © Life.ru

"Как прежде уже не будет: ни в глобальной экономике, ни в политике. Всё больше государств стремится к укреплению суверенности, самоидентичности", — указал президент.