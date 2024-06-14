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14 июня, 08:06

Песков и Ушаков раскрыли Life.ru детали встречи Путина с руководством МИД РФ

Песков: Встреча Путина с МИД РФ не экстренная, просто её не анонсировали

Президент России Владимир Путин сегодня, 14 июня, проведёт встречу с руководством МИД РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал Life.ru, что мероприятие не экстренное, просто его ранее не анонсировали.

Песков и Ушаков раскрыли Life.ru детали встречи Путина с руководством МИД РФ. Видео © Life.ru

А помощник президента Юрий Ушаков сообщил Life.ru, что в ходе встречи будут обсуждаться все самые важные темы, в том числе Украина и безопасность.

На мероприятие приглашены почти 100 журналистов, в том числе из недружественных стран. За последний год представителей таких СМИ звали на официальные мероприятия всего несколько раз, и последний — инаугурация президента в мае.

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А накануне глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов ускорительного комплекса NICA и дал старт его технологическому пуску. Затем президент встретился с учёными, а после провёл заседание Совета по науке и образованию.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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