Президент России Владимир Путин сегодня, 14 июня, проведёт встречу с руководством МИД РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал Life.ru, что мероприятие не экстренное, просто его ранее не анонсировали.

Песков и Ушаков раскрыли Life.ru детали встречи Путина с руководством МИД РФ. Видео © Life.ru

А помощник президента Юрий Ушаков сообщил Life.ru, что в ходе встречи будут обсуждаться все самые важные темы, в том числе Украина и безопасность.

На мероприятие приглашены почти 100 журналистов, в том числе из недружественных стран. За последний год представителей таких СМИ звали на официальные мероприятия всего несколько раз, и последний — инаугурация президента в мае.