ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 14:11

Путин дал старт технологическому пуску ускорительного коллайдера NICA в Дубне

Президент России Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований в Дубне Московской области. Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) и дал старт его технологическому пуску, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент РФ Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований в Дубне. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Ускорительный комплекс NICA формируется на базе Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ). Этот комплекс занимает территорию в шесть гектаров. В его создании участвуют эксперты из 30 стран мира. После того как NICA запустят, учёные смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную материю.

Лайф побывал на строительной площадке российского коллайдера NICA в Подмосковье
Лайф побывал на строительной площадке российского коллайдера NICA в Подмосковье

А ранее Путин анонсировал старт клинических исследований российских вакцин от рака. Они начнутся в Онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с онкозаболеваниями.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Новости науки
  • Политика России
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров