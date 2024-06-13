Путин дал старт технологическому пуску ускорительного коллайдера NICA в Дубне

Президент России Владимир Путин посетил Объединённый институт ядерных исследований в Дубне Московской области. Глава государства ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) и дал старт его технологическому пуску, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ускорительный комплекс NICA формируется на базе Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ). Этот комплекс занимает территорию в шесть гектаров. В его создании участвуют эксперты из 30 стран мира. После того как NICA запустят, учёные смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную материю.