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12 июня, 10:59

Путин анонсировал старт клинических исследований российских вакцин от рака

Путин: Клинические исследования российских онковакцин начнутся в 2024 году

Клинические исследования российских вакцин от онкозаболеваний начнутся в текущем году. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий в Кремле.

"В числе лауреатов [госпремий] молекулярный биолог Пётр Михайлович Чумаков. Его авторству принадлежит целая серия фундаментальных открытий, позволивших создать новое направление в медицине, — это лечение опухолевых заболеваний с помощью полезных свойств некоторых вирусов, так называемых онковакцин. Их широкие клинические исследования начнутся уже в текущем году", — сказал глава государства.

Президент уточнил, что клинические исследования начнутся в Онкологическом институте имени Герцена, который является одним из флагманов в борьбе с раком.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин присудил Чумакову госпремию в области науки и технологий за 2023 год. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлёвском дворце и по традиции приурочена ко Дню России.

Напомним, что об онковакцине Путин рассказывал ещё во время выступления на Форуме будущих технологий в феврале текущего года. Тогда он заявил, что российским учёным удалось вплотную подойти к созданию вакцины от онкозаболеваний.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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