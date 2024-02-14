Путин: Российские учёные вплотную подошли к созданию вакцины от рака

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нашим учёным удалось вплотную подойти к созданию вакцины от онкозаболеваний. Об этом глава государства рассказал на Форуме будущих технологий.

"Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения", — указал лидер страны.