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14 февраля, 15:15

Путин: Российские учёные вплотную подошли к созданию вакцины от рака

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нашим учёным удалось вплотную подойти к созданию вакцины от онкозаболеваний. Об этом глава государства рассказал на Форуме будущих технологий.

"Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения", — указал лидер страны.

Путин выразил надежду, что в скором времени препараты уже начнут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии.

Путин: В 2023 году было зарегистрировано 530 новых российских препаратов
Путин: В 2023 году было зарегистрировано 530 новых российских препаратов

Ранее Путин уточнил, что свыше половины случаев онкозаболеваний в РФ выявляются на ранней стадии, когда прогноз является максимально благоприятным. По его словам, на 60% выросли объёмы химиотерапии, более чем на 25% — лучевой терапии. С 2020 года проводится протонная терапия. В своей речи глава государства также указал, что в России продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения.

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Life.ru / Павел Баранов

Иван Косицын
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