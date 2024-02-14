Путин: Российские учёные вплотную подошли к созданию вакцины от рака
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нашим учёным удалось вплотную подойти к созданию вакцины от онкозаболеваний. Об этом глава государства рассказал на Форуме будущих технологий.
"Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин — вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения", — указал лидер страны.
Путин выразил надежду, что в скором времени препараты уже начнут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии.
Ранее Путин уточнил, что свыше половины случаев онкозаболеваний в РФ выявляются на ранней стадии, когда прогноз является максимально благоприятным. По его словам, на 60% выросли объёмы химиотерапии, более чем на 25% — лучевой терапии. С 2020 года проводится протонная терапия. В своей речи глава государства также указал, что в России продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения.
Life.ru / Павел Баранов