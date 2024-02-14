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14 февраля, 14:51

Путин: В России продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения

В России обязательно продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Коллеги из регионов, граждане постоянно спрашивают, что будет дальше с проектом по модернизации первичного звена здравоохранения. Ответ здесь очевиден: обязательно будем эту работу продолжать", — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Форума будущих технологий.

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Ранее президент отметил важность внедрения передовых технологий в систему здравоохранения. По словам Путина, для выполнения такой масштабной задачи необходимо объединение усилий государства, а также медицинских, научных организаций и технологических компаний.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Никонов
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