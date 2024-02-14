Путин: В России продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения

В России обязательно продлят проект по модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Коллеги из регионов, граждане постоянно спрашивают, что будет дальше с проектом по модернизации первичного звена здравоохранения. Ответ здесь очевиден: обязательно будем эту работу продолжать", — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Форума будущих технологий.