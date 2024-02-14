Первый в России: Путин посетил уникальный Центр диагностики и телемедицины в Москве

Этот телерадиологический центр — первый в России и один из крупнейших в мире. Он предназначен для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, проводимых в медицинских учреждениях города. В столице до 2020 года использовалась традиционная модель лучевой диагностики, когда результаты исследований описывали штатные рентгенологи поликлиник. Это занимало много времени — более суток в среднем.