Первый в России: Путин посетил уникальный Центр диагностики и телемедицины в Москве
Путин и Собянин посетили Центр диагностики и телемедицины в Москве
Президент России Владимир Путин посетил Центр диагностики и телемедицины в Москве. Главу государства сопровождал мэр столицы Сергей Собянин.
Путин и Собянин посетили Центр диагностики и телемедицины в Москве. Видео © Life.ru
Этот телерадиологический центр — первый в России и один из крупнейших в мире. Он предназначен для дистанционного централизованного описания и контроля качества лучевых исследований, проводимых в медицинских учреждениях города. В столице до 2020 года использовалась традиционная модель лучевой диагностики, когда результаты исследований описывали штатные рентгенологи поликлиник. Это занимало много времени — более суток в среднем.
Однако ситуация изменилась после масштабного обновления оборудования и подключения всех цифровых диагностических устройств московских медорганизаций к Единому радиологическому сервису (ЕРИС), интегрированному с ЕМИАС (Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы). Теперь описание снимков в среднем занимает 1 час 44 минуты.
Ранее сообщалось, что в России по поручению Путина продолжат мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения. Речь идёт о здравпунктах, амбулаториях и поликлиниках, фельдшерских и акушерских пунктах, особенно в регионах страны.
Kremlin.ru