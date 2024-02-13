В России по поручению Путина продолжат модернизацию ФАПов и поликлиник
Президент Владимир Путин поручил правительству продолжать реализацию мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения. Речь идёт о здравпунктах, амбулаториях и поликлиниках, фельдшерских и акушерских пунктах, особенно в регионах страны.
Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 14 декабря 2023 года.
"Правительству РФ с учётом ранее данных поручений представить предложения о продолжении реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения", — сказано в документе.
Ранее Life.ru писал, что переход на электронные медицинские карты в российских поликлиниках станет в 2024 году обязательным. По словам министра Михаила Мурашко, отказ от бумажных документов является новым принципом организации работы первичного звена. Изменения нужны для образования ресурса данных, который поможет осуществлять преемственность между уровнями медпомощи.
Агентство "Москва" / Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства столицы