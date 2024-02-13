В России по поручению Путина продолжат модернизацию ФАПов и поликлиник

Президент Владимир Путин поручил правительству продолжать реализацию мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения. Речь идёт о здравпунктах, амбулаториях и поликлиниках, фельдшерских и акушерских пунктах, особенно в регионах страны.

Как сообщается на сайте Кремля, поручение дано по итогам пресс-конференции президента, которая состоялась 14 декабря 2023 года.

"Правительству РФ с учётом ранее данных поручений представить предложения о продолжении реализации мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения", — сказано в документе.