Мурашко: Переход на электронные медкарты в поликлиниках РФ станет обязательным

Переход на электронные медицинские карты в российских поликлиниках станет обязательным со следующего года. Об этом в ходе проходящего в Москве конгресса "Национальное здравоохранение" сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"К органам исполнительной власти мы это будем предъявлять как обязательное условие, потому что в противном случае массивы данных мы просто собирать не сможем", — подчеркнул он.

Министр добавил, что отказ от бумажных документов является новым принципом организации работы первичного звена. По словам Мурашко, такие изменения нужны для образования ресурса данных, который поможет осуществлять преемственность между уровнями медпомощи.

В августе 2022 года московские детские поликлиники перешли на электронные медицинские карты. А через несколько месяцев, в октябре, у жителей столицы появилась возможность дать доступ к таким документам медикам из частных больниц.