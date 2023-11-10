В России младенческая смертность упала почти на семь процентов с 2018 года

Младенческая смертность в России снизилась на 6,8% с 2018 года. Об этом сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам совещания с регионами о ходе реализации нацпроекта "Здравоохранение". Сегодня показатель равен 4,1 промилле — это число смертей на тысячу новорождённых.

"Реализация мероприятий нацпроекта ("Здравоохранение". — Прим. Лайфа) позволила снизить на 6,8% младенческую смертность, до 4,1 промилле, завершить строительство и ввод в эксплуатацию 818 объектов первичного звена, 8 онкологических больниц, 15 детских больниц, создать 497 центров амбулаторной онкологической помощи и 3589 фельдшерско-акушерских пунктов", — говорится в сообщении Голиковой, опубликованном на сайте российского правительства.

В стране также появились 1617 передвижных медицинских комплексов, больше 14 тысяч новых автомобилей. Российские медики провели свыше шести миллионов высокотехнологичных операций, а более 72 тысяч человек было госпитализировано для оказания медицинской помощи.

Голикова дополнила, что 32 миллиона россиян воспользовались информационным ресурсом "Моё здоровье". По словам спикера, всем губернаторам необходимо лично контролировать своевременную реализацию показателей нацпроекта.