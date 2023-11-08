Путин призвал к контролю за качеством российского медицинского оборудования

Российский лидер Владимир Путин призвал к контролю за качеством отечественного медоборудования. Глава государства подчеркнул, что у производителей в стране должны быть достойные условия на рынке.

В ходе совещания президента с членами кабмина министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все российские производители медоборудования, которое используется для лечения онкологии, настроены на инновационные решения.

"От них нужно добиваться качества, им нужно обеспечить рынок", — указал Путин.

Мурашко согласился с этим и добавил, что преференции по закупкам — это та мера поддержки, которая должна быть.

Глава Министерства промышленности и торговли России вице-премьер Денис Мантуров в свою очередь отметил, что доля российских препаратов для лечения онкологических заболеваний в госзакупках составляет практически 70%. Также, по его словам, по рентгенологическому оборудованию в России закрыты почти все потребности больниц. При этом по аппаратам магнитно-резонансной томографии (МРТ) локализация производства пока не такая высокая, однако у "Ростеха" запущен проект, в рамках которого с 2025 года планируется выйти на серийный выпуск.