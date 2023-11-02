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2 ноября, 02:31

CDC: Младенческая смертность выросла в США впервые с 2002 года

В 2022 году на территории Соединённых Штатов впервые за 20 лет был зафиксирован рост младенческой смертности. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщил Центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC).

По данным организации, с 2002 года упомянутый показатель неукоснительно падал. За два десятилетия младенческая смертность суммарно снизилась на 22%. Однако в 2022-м ситуация изменилась. На протяжении этого периода в стране скончалось 20 538 новорождённых, что на 3% больше значения 2021 года.

Чаще всего причинами гибели младенцев становились осложнения при беременности и бактериальный сепсис. Наибольший рост смертности зафиксирован среди коренных жителей Аляски и белокожих американцев. Также выяснилось, что мальчиков умерло больше, нежели девочек.

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А вот настоящим "кладбищем для детей" стал сектор Газа, который уничтожается авиаударами израильской армии, считает Детский фонд ООН. За несколько недель конфликта там погибло свыше 3,4 тысячи несовершеннолетних.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Илья Пушкарев
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