В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи
Лоуренс Фосетт. Обложка © Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press
В США скончался пациент, которому около шести недель назад провели пересадку сердца генно-модифицированной свиньи. Об этом сообщает пресс-служба медицинского центра Мэрилендского университета.
"С большой печалью мы сообщаем о смерти Лоуренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире генетически модифицированная трансплантация сердца свиньи. Фосетт получил трансплантат 20 сентября и прожил после операции почти шесть недель", — говорится в сообщении.
Как уточнили в медцентре, после операции он занимался физиотерапией и проводил время с близкими, однако через какое-то время начали появляться первые признаки отторжения свиного сердца — самая серьёзная проблема при традиционных трансплантациях, в том числе и человеческих органов. Несмотря на усилия врачей, 30 октября Фосетт скончался.
Как уже рассказывал Лайф, 58-летний ветеран Военно-морских сил США согласился на трансплантацию из-за болезней — у него были диагностированы терминальная стадия неизлечимой болезни сердца и другие недуги. При этом человека-донора ему предоставить отказались. Операцию пациенту проводил доктор Бартли Гриффит, который ещё в прошлом году пересаживал сердце 57-летнему пациенту. Он, кстати, тоже не смог долго прожить — всего два месяца. Его состояние также начало сильно ухудшаться за несколько дней до смерти.