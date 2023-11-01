В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

В США скончался пациент, которому около шести недель назад провели пересадку сердца генно-модифицированной свиньи. Об этом сообщает пресс-служба медицинского центра Мэрилендского университета.

"С большой печалью мы сообщаем о смерти Лоуренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире генетически модифицированная трансплантация сердца свиньи. Фосетт получил трансплантат 20 сентября и прожил после операции почти шесть недель", — говорится в сообщении.

Как уточнили в медцентре, после операции он занимался физиотерапией и проводил время с близкими, однако через какое-то время начали появляться первые признаки отторжения свиного сердца — самая серьёзная проблема при традиционных трансплантациях, в том числе и человеческих органов. Несмотря на усилия врачей, 30 октября Фосетт скончался.