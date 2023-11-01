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1 ноября, 07:13

В США умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

<p>Лоуренс Фосетт. Обложка © <a href="https://www.umms.org/ummc/news/2023/um-medicine-clinicians-perform-second-historic-transplant-of-pig-heart-into-patient" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press</a></p>

Лоуренс Фосетт. Обложка © Медицинский факультет Университета Мэриленда via Associated Press

В США скончался пациент, которому около шести недель назад провели пересадку сердца генно-модифицированной свиньи. Об этом сообщает пресс-служба медицинского центра Мэрилендского университета.

"С большой печалью мы сообщаем о смерти Лоуренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимой болезнью сердца, которому была проведена вторая в мире генетически модифицированная трансплантация сердца свиньи. Фосетт получил трансплантат 20 сентября и прожил после операции почти шесть недель", — говорится в сообщении.

Как уточнили в медцентре, после операции он занимался физиотерапией и проводил время с близкими, однако через какое-то время начали появляться первые признаки отторжения свиного сердца — самая серьёзная проблема при традиционных трансплантациях, в том числе и человеческих органов. Несмотря на усилия врачей, 30 октября Фосетт скончался.

Учёные из США пересадили людям два свиных генно-модифицированных сердца

Учёные из США пересадили людям два свиных генно-модифицированных сердца

Как уже рассказывал Лайф, 58-летний ветеран Военно-морских сил США согласился на трансплантацию из-за болезней — у него были диагностированы терминальная стадия неизлечимой болезни сердца и другие недуги. При этом человека-донора ему предоставить отказались. Операцию пациенту проводил доктор Бартли Гриффит, который ещё в прошлом году пересаживал сердце 57-летнему пациенту. Он, кстати, тоже не смог долго прожить — всего два месяца. Его состояние также начало сильно ухудшаться за несколько дней до смерти.

Николь Вербер
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