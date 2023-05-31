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31 мая, 14:01

Голикова рассказала, как обстоят дела со здравоохранением в новых регионах

Голикова заявила о проблемах с первичным звеном здравоохранения в новых регионах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первичное звено здравоохранения отсутствует в некоторых населённых пунктах новых регионов страны. Об этом она рассказала во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Программа модернизации первичного звена оказалась крайне востребована <…> в новых регионах, в том числе и в силу износа, а в некоторых населённых пунктах новых регионов вообще в отсутствие первичного звена здравоохранения", — отметила Голикова.

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

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Как уточнила вице-премьер, это связано с тем, что "профилактическая система в период Украины" была практически полностью разрушена. С 2024 года новые регионы планируют полноценно вступить в программу модернизации первичного звена здравоохранения. По словам Голиковой, 98 объектов здравоохранения в новых субъектах страны планируют восстановить до конца этого года в рамках специального инфраструктурного проекта. В 2022–2023 годах восстановили 87 объектов.

Ранее Лайф писал о том, что российские паспорта с октября прошлого года получили уже около 1,5 миллиона жителей новых регионов РФ.

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Путин: В новых регионах проведено медобследование более 300 тысяч детей

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ТАСС / Станислав Красильников

Иван Косицын
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