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31 мая, 13:12

Путин: В новых регионах проведено медобследование более 300 тысяч детей

В новых регионах России проведено медобследование более 300 тысяч детей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина.

Глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о том, какая работа по медобследованию детей была проведена в новых субъектах РФ. Он также попросил рассказать о планах в этом направлении.

"В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тысяч детей", — сказал Путин.

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

Путин поручил провести диспансеризацию взрослого населения в новых регионах

Ранее Лайф писал о том, что российские паспорта с октября прошлого года получили уже около 1,5 млн жителей новых регионов РФ.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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