Путин: В новых регионах проведено медобследование более 300 тысяч детей

В новых регионах России проведено медобследование более 300 тысяч детей. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами кабмина.

Глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову доложить о том, какая работа по медобследованию детей была проведена в новых субъектах РФ. Он также попросил рассказать о планах в этом направлении.

"В Новороссии и в Донбассе мы провели обследования свыше 300 тысяч детей", — сказал Путин.