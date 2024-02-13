Путин отметил важность внедрения передовых технологий в систему здравоохранения

Передовые технологии в России планируется применять на всех уровнях здравоохранения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в приветствии участникам II Форума будущих технологий.

"Ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей", — приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам президента, для выполнения такой масштабной задачи необходимо объединение усилий государства, а также медицинских, научных организаций и технологических компаний. Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта для сотрудничества с зарубежными партнёрами. Глава государства поблагодарил представителей медицинского сообщества за их труд и пожелал участникам форума успехов.

Форум будущих технологий проводится 13–14 февраля в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом Владимира Путина. Организатором выступает фонд "Росконгресс".