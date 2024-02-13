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13 февраля, 09:52

Путин отметил важность внедрения передовых технологий в систему здравоохранения

Передовые технологии в России планируется применять на всех уровнях здравоохранения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в приветствии участникам II Форума будущих технологий.

"Ключевой приоритет здесь — выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей", — приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам президента, для выполнения такой масштабной задачи необходимо объединение усилий государства, а также медицинских, научных организаций и технологических компаний. Путин подчеркнул, что Россия всегда открыта для сотрудничества с зарубежными партнёрами. Глава государства поблагодарил представителей медицинского сообщества за их труд и пожелал участникам форума успехов.

Форум будущих технологий проводится 13–14 февраля в рамках Десятилетия науки и технологий в России, объявленного с 2022 года указом Владимира Путина. Организатором выступает фонд "Росконгресс".

Путин: Россия всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих учёных
Путин: Россия всегда открыта к партнёрству в науке для всех желающих учёных

Ранее Путин отметил, что доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Глава государства поручил сохранить и нарастить эту тенденцию.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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