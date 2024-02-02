Путин поставил задачу добиться снижения смертности от рака в России

Президент Владимир Путин поставил задачу сохранить и нарастить тенденцию по уменьшению смертности от онкологических заболеваний в России. Речь об этом зашла в пятницу, 2 февраля, во время церемонии открытия онкоцентров в регионах страны. Встреча в формате видеоконференции проходит на территории Тульского областного клинического онкологического диспансера. Перед началом мероприятия глава государства кратко пообщался с персоналом медучреждения.

"Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Да, пока, может быть, это ещё такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт. И нужно сделать всё для того, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить", — подчеркнул российский лидер.