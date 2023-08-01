Врачи в Петербурге научились находить опухоль-убийцу в лёгком до первых симптомов
В НИИ Фтизиопульмонологии рассказали, как выявляют рак лёгкого на ранней стадии
Специалист в НИИ Фтизиопульмонологии. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург".
В петербургском НИИ Фтизиопульмонологии уже на протяжении года работает программа по раннему выявлению онкологических заболеваний. Найти опухоль-убийцу на самых ранних стадиях, пока не стало поздно, помогает скрининг, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" в День борьбы с раком лёгких.
70-летний Роман рассказал историю лечения в НИИ Фтизиопульмонологии от рака лёгкого. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург".
Например, в НИИ помогли 70-летнему Роману, у которого в начале 2023 года врачи обнаружили подозрительный узел в лёгком и приняли решение — прооперировать. Причём ничего не предвещало — о болезни не сигнализировал ни один отрицательный симптом. А попал в центр он благодаря жене, которая узнала об акции — бесплатное исследование курильщиков с внушительным опытом.
На самом деле мужчине повезло, потому что опухоль нашли на самой ранней стадии. В ходе операции срочная гистология выявила наличие онкоклеток, в результате чего специалисты удалили поражённый участок лёгкого. Сегодня отмечается День борьбы с раком лёгких, и именно этот день Роман считает свои вторым днём рождения.
"От момента обнаружения, по статистике, злокачественной в таком состоянии, как у меня, до летального исхода — полтора года", — отметил он.
Однако не всем может так повезти, как Роману. Иногда при возникновении симптомов может быть уже слишком поздно, поэтому проходить скрининги необходимо прежде всего заядлым курильщикам.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о способах, которые помогут снизить риск развития рака. Благодаря паре минут ежедневной физической нагрузки можно уменьшить вероятность развития онкологии более чем на 30%. Речь идёт, например, об обычной ходьбе и подъёмах по лестнице.