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1 августа, 15:34

Врачи в Петербурге научились находить опухоль-убийцу в лёгком до первых симптомов

В НИИ Фтизиопульмонологии рассказали, как выявляют рак лёгкого на ранней стадии

<p>Специалист в НИИ Фтизиопульмонологии. Обложка © Телеканал <a href="https://tvspb.ru/news/2023/08/1/kak-v-nii-ftiziopulmonologii-vyyavlyayut-rak-legkogo-na-rannej-stadii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Санкт-Петербург". </a></p>

Специалист в НИИ Фтизиопульмонологии. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург".

В петербургском НИИ Фтизиопульмонологии уже на протяжении года работает программа по раннему выявлению онкологических заболеваний. Найти опухоль-убийцу на самых ранних стадиях, пока не стало поздно, помогает скрининг, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" в День борьбы с раком лёгких.

70-летний Роман рассказал историю лечения в НИИ Фтизиопульмонологии от рака лёгкого. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург".

Например, в НИИ помогли 70-летнему Роману, у которого в начале 2023 года врачи обнаружили подозрительный узел в лёгком и приняли решение — прооперировать. Причём ничего не предвещало — о болезни не сигнализировал ни один отрицательный симптом. А попал в центр он благодаря жене, которая узнала об акции — бесплатное исследование курильщиков с внушительным опытом.

На самом деле мужчине повезло, потому что опухоль нашли на самой ранней стадии. В ходе операции срочная гистология выявила наличие онкоклеток, в результате чего специалисты удалили поражённый участок лёгкого. Сегодня отмечается День борьбы с раком лёгких, и именно этот день Роман считает свои вторым днём рождения.

"От момента обнаружения, по статистике, злокачественной в таком состоянии, как у меня, до летального исхода — полтора года", — отметил он.

Однако не всем может так повезти, как Роману. Иногда при возникновении симптомов может быть уже слишком поздно, поэтому проходить скрининги необходимо прежде всего заядлым курильщикам.

Не только курение: Врач перечислила факторы, повышающие риск развития рака лёгких

Не только курение: Врач перечислила факторы, повышающие риск развития рака лёгких

Кстати, ранее Лайф рассказывал о способах, которые помогут снизить риск развития рака. Благодаря паре минут ежедневной физической нагрузки можно уменьшить вероятность развития онкологии более чем на 30%. Речь идёт, например, об обычной ходьбе и подъёмах по лестнице.

Николь Вербер
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