Врачи в Петербурге научились находить опухоль-убийцу в лёгком до первых симптомов

В петербургском НИИ Фтизиопульмонологии уже на протяжении года работает программа по раннему выявлению онкологических заболеваний. Найти опухоль-убийцу на самых ранних стадиях, пока не стало поздно, помогает скрининг, сообщает телеканал "Санкт-Петербург" в День борьбы с раком лёгких.

70-летний Роман рассказал историю лечения в НИИ Фтизиопульмонологии от рака лёгкого. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург".

Например, в НИИ помогли 70-летнему Роману, у которого в начале 2023 года врачи обнаружили подозрительный узел в лёгком и приняли решение — прооперировать. Причём ничего не предвещало — о болезни не сигнализировал ни один отрицательный симптом. А попал в центр он благодаря жене, которая узнала об акции — бесплатное исследование курильщиков с внушительным опытом.

На самом деле мужчине повезло, потому что опухоль нашли на самой ранней стадии. В ходе операции срочная гистология выявила наличие онкоклеток, в результате чего специалисты удалили поражённый участок лёгкого. Сегодня отмечается День борьбы с раком лёгких, и именно этот день Роман считает свои вторым днём рождения.

"От момента обнаружения, по статистике, злокачественной в таком состоянии, как у меня, до летального исхода — полтора года", — отметил он.

Однако не всем может так повезти, как Роману. Иногда при возникновении симптомов может быть уже слишком поздно, поэтому проходить скрининги необходимо прежде всего заядлым курильщикам.