Учёные выяснили, как снизить риск развития рака на 32%

Всего пару минут физической нагрузки в день могут снизить на 32% вероятность развития рака, пишет журнал JAMA Oncology со ссылкой на исследования Сиднейского университета. Речь идёт о коротких эпизодических всплесках интенсивной физической нагрузки, например при ходьбе, подъёмах пешком по лестнице, а также энергичных играх с детьми.

"Интенсивная прерывистая физическая активность немного напоминает применение принципов высокоинтенсивных интервальных тренировок в повседневной жизни", — рассказал ведущий автор исследования профессор Сиднейского университета Эммануэль Стаматакис.

Для исследований были взяты данные участников Британского биобанка, носивших на запястье акселерометры, которые ведут учёт силы и продолжительности физической активности. Средний возраст испытуемых составлял 62 года. Спустя семь лет ученые оценили заболеваемость онкологией у участников с разным уровнем активности.

У тех, кто хотя бы 3,4–3,6 минуты в день занимался физической активностью, заболеваемость раком была на 17–18% ниже, чем у тех, кто берёг силы. В группе участников, практиковавших хотя бы 4,5 минуты физнагрузок в день, заболевших было на 31–32% меньше.

Резюмируя, эксперт заявил, что, если ежедневно тратить на интенсивную физическую активность хотя бы по 4–5 минут, даже разбивая её на короткие минутные подходы, можно почти на треть снизить риск развития онкологии. При этом он подчеркнул, что для более точных выводов необходимо проведение всё новых исследований.