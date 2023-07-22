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21 июля, 21:55

Названы первые признаки рака кишечника

Онколог Беджанян назвал шесть первых симптомов онкологии кишечника

Боли в животе, непрекращающаяся тошнота и разжижение стула могут указывать на развитие опухоли в кишечнике. Об этом рассказал АиФ доктор медицинских наук, хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян.

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Среди тревожных симптомов, по словам специалиста, также беспричинное снижение веса, вздутие и постоянная изжога. Пациенту с такими жалобами врач назначит тест на скрытую кровь в кале, который позволяет выявить наличие онкологического процесса на ранних стадиях.

Беджанян, однако, уточнил, что само наличие скрытой крови не говорит об онкологии, а лишь является поводом для дальнейшего обследования и установления причины. Так, например, тест может дать положительный результат, если есть язва желудка, эрозия пищевода, полипы или геморрой.

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А ранее гастроэнтеролог Алла Неруллина объяснила, как по внешности определить болезни ЖКТ. Так, желтоватая кожа лица и сосудистые звёздочки — признаки патологии печени. А налёт на языке белого цвета и неприятный запах изо рта свидетельствуют о язвенной болезни и нарушении пищеварения.

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Freepik

Лариса Сафронова
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