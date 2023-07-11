Гастроэнтеролог объяснила, как по внешности определить болезни ЖКТ

Проблемы с желудочно-кишечным трактом могут сказаться на внешности человека. Так, желтоватая кожа лица и сосудистые звёздочки — признаки патологий печени. Высыпания могут говорить о болезнях поджелудочной железы и печени. А налёт на языке белого цвета и неприятный запах изо рта свидетельствуют о язвенной болезни и нарушении пищеварения. Об этом рассказала гастроэнтеролог Алла Неруллина.

Она отметила, что от лекарств, которые врач назначает при болезнях ЖКТ, иногда наблюдается побочные эффекты. Речь идёт о язвочках в ротовой полости, которые могут болеть при употреблении горячей, острой и кислой еды. О болезнях желудочно-кишечного тракта также говорит повышенная температура.

"Температура 37-37,5 °C может свидетельствовать о гепатите, циррозе печени, а при болезнях желчевыводящих путей она может повышаться до 39 °C и выше, при этом будет наблюдаться подергивание скелетных и мимических мышц", — отметила Неруллина в беседе с "Газетой.ru".