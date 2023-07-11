Гастроэнтеролог перечислила самые сомнительные диеты, которые подорвут ваше здоровье

В век гиподинамического образа жизни нам всем знакомы проблемы, когда не хватает времени на приготовление полезной еды и занятия спортом, что только ведёт к набору лишнего веса. Существует множество видов диет, однако далеко не все они полезны. О том, какое влияние они оказывают на наш организм, Лайфу рассказала гастроэнтеролог поликлиники ЦКБ "РЖД-Медицина" на улице Часовой Алла Неруллина.

Метод подсчёта калорий

Врач считает, что эффективность этой диеты сомнительна. Множество разных формул подсчёта может ввести в заблуждение пытающегося похудеть. Кроме того, цифры калорийности, которые производители указывают на продуктах, могут иметь погрешность до 20%. "Не стоит забывать и про условия употребления тех или иных продуктов. Например, картофель после варки увеличивает свою калорийность на 30%, сырое яйцо содержит 47 ккал, омлет — 100 ккал", — напомнила собеседница Лайфа.

Низкоуглеводная диета

У этого метода есть ряд побочных эффектов, предупреждает Неруллина. Например, нарушение функции щитовидной железы, снижение уровня тестостерона у мужчин, а у женщин — снижение репродуктивной функции, депрессия и тревога.

Кетодиета

Безуглеводная диета может привести к гипогликемии, аменорее (сбой менструального цикла), мочекаменной болезни, судорогам и запорам, отмечает гастроэнтеролог.

Монодиета

Монодиета (когда вы питаетесь одним и тем же продуктом) грозит нарушением обмена веществ и срывом на разнообразное питание.

Питьевая диета

Она основана на употреблении продуктов только в жидком виде: пюре, соки, смузи, супы. При такой диете пострадает перистальтика кишечника, нарушится выработка ферментов.

Тайские таблетки

Это самый опасный способ похудеть, предостерегает врач. Таблетки привлекают быстрой результативностью, но их состав часто остаётся загадкой. Препарат может содержать яйца глистов и иных паразитов, и в дальнейшем придётся начать лечение из-за такой диеты. Также таблетки могут содержать психотропные препараты, дающие ложное ощущение сытости, поэтому велик шанс, что после их приёма можно поплатиться здоровьем.

"При подборе диеты необходимо опираться на врождённую конституцию тела, обмен веществ, состояние здоровья и, самое главное, обратиться к врачу-диетологу или гастроэнтерологу. Врач поможет выбрать оптимальный курс диеты, которая принесёт вам только пользу", — подчеркнула медик.